شكرا لبحثكم عن خبر عيدروس الزُبيدي يوجه بتوفير احتياجات محجر البريقة الصحي بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تفقدت لجنة مجابهة كورونا في المجلس الانتقالي الجنوبي، الخميس، محجر "الكميتي هول" للعزل الصحي في مديرية البريقة بالعاصمة عدن.

وخلال الزيارة، اطلعت اللجنة على عملية استقبال الحالات المصابة والمشتبة إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19"، واجراءات الفحص والفرز والعزل المُتبعة في المحجر، ومدى الصعوبات والمعوقات التي توجهها إدارة المحجر في هذا الاطار.

وتعرف أعضاء اللجنة على الحالات السريرية المصابة بالفيروس والمتواجدة حاليا في المحجر، والطرق الوقائية والاحترازية التي يستخدمها الطاقم الطبي والصحي الذي يتعامل مباشرة مع هذه الحالات.

كما اطّلعت اللجنة على ابرز احتياجات المحجر من الأدوية والمستلزمات الطبية والادوات الصحية والوقائية، بالإضافة إلى الحوافز المالية والتغذية للطواقم الطبية والصحية والإدارية العاملة في المحجر .

وأكدت لجنة مجابهة كورونا بالانتقالي، اهتمام قيادة المجلس برئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، بتوفير كل الامكانيات والمتطلبات التي تحتاجها مراكز العزل في مواجهة الجائحة، وحل كافة الاشكاليات والمعوقات التي تواجه سير عملها، مشيرة إلى توجيه الرئيس الزبيدي بتوفير تلك الاحتياجات بصورة عاجلة.