شكرا لبحثكم عن خبر غليان واحتقان شعبي يعصف بالعاصمة عدن ومحافظات الجنوب جراء تردي الخدمات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال الناشط احمد سعيد كرامة " ان نسبة الاحتقان والغضب الشعبي في عدن وباقي المحافظات الجنوبية المحررة بلغت 90% بسبب الجوع والفقر وتردي مستوى الخدمات بصورة كارثية ، 10% هي النسبة المتبقية أو القشة التي ستقصم ظهور الكل دون استثناء .

واضاف " المتاح اليوم قد يصبح صعب أو مستحيل غدآ ، وسقف المطالب دائمآ يرتفع لمستويات قياسية كبيرة بعد خروج الجماهير إلى الشوارع ، لا يغرنك تغريدات المغردين ولا منشورات المفسبكين ولا أساطير المحللين المداهنين الذين يصورون أن الأمور طيبة ، الوضع خطير للغاية في الشارع ، وهذه رسالة للكل قبل فوات الآوان" .

الجدير ذكره ، ان العاصمة عدن ومحافظات الجنوب المجاورة شهدت غليان غير مسبوق في الايام الماضية احتجاجا على تردي الخدمات من ضمنها الكهرباء والمياه وارتفاع اسعار المشتقات النفطية .