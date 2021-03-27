شكرا لبحثكم عن خبر غليان واحتقان شعبي يعصف بالعاصمة عدن ومحافظات الجنوب جراء تردي الخدمات والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قال الناشط احمد سعيد كرامة " ان نسبة الاحتقان والغضب الشعبي في عدن وباقي المحافظات الجنوبية المحررة بلغت 90% بسبب الجوع والفقر وتردي مستوى الخدمات بصورة كارثية ، 10% هي النسبة المتبقية أو القشة التي ستقصم ظهور الكل دون استثناء .
واضاف " المتاح اليوم قد يصبح صعب أو مستحيل غدآ ، وسقف المطالب دائمآ يرتفع لمستويات قياسية كبيرة بعد خروج الجماهير إلى الشوارع ، لا يغرنك تغريدات المغردين ولا منشورات المفسبكين ولا أساطير المحللين المداهنين الذين يصورون أن الأمور طيبة ، الوضع خطير للغاية في الشارع ، وهذه رسالة للكل قبل فوات الآوان" .
الجدير ذكره ، ان العاصمة عدن ومحافظات الجنوب المجاورة شهدت غليان غير مسبوق في الايام الماضية احتجاجا على تردي الخدمات من ضمنها الكهرباء والمياه وارتفاع اسعار المشتقات النفطية .
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