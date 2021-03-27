إب.. مليشيات الحوثي تسطو على مستوصف تابع لجمعية خيرية

المنامة - ياسر ابراهيم - سطت مليشيات الحوثي الإنقلابية، على مستوصف تابع لجمعية خيرية بمحافظة إب، وسط اليمن.



وقال مصدر في جمعية دار الكتاب والسنة لـ "يمن شباب نت"، إن مليشيات الحوثي سطت على مستوصف "الخنساء" بمدينة إب، وقامت بتعيين مشرف خاص لها في المستوصف.



وأضاف المصدر أن المشرف الاجتماعي لمليشيا الحوثي بالمحافظة ويُدعى "أحمد العصري" قام بالسطو على المستوصف والتحكم بإدارته العامة والمالية، وذلك بتوجيهات من المشرف العام يحي اليوسفي.



وتابع أن عملية السطو جاءت بعد أشهر من المضايقات ومصادرة قرار الإدارة والاستحواذ على عائدات المستوصف.



وأكد أن عملية السطو جاءت عقب استكمال المليشيا بقيادة نبيل المرتضى "المعيّن مديراً للشؤون الإجتماعية والعمل من قبل الحوثيين" السطو على جمعية دار الكتاب والسنة التي تملك المستوصف.



ويقدم المستوصف "الخيري" خدمات طبية برسوم زهيدة، ويستفيد منه الآلاف من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.



وحصل "يمن شباب نت" على شكوى من الجمعية تكشف تفاصيل عملية السطو على المستوصف والأشخاص المتورطين في العملية.





وبيّنت الشكوى قيام القيادي الحوثي العصري، باستقدام عصابة مسلحة وممثلين من مكاتب (العمل، الصحة) ومسلحين آخرين (مذكورة أسمائهم في المذكرة المرفقة) والسيطرة على المستوصف والتحكم بإيرادته.



وكشفت الشكوى عن قيام القيادي الحوثي بتهديد رئيس مجلس إدارة المستوصف بالتصفية الجسدية وسجن المدير العام وعدد من الموظفين والسطو على الخزينة وتغيير النظام المحاسبي للمستوصف، إضافة إلى جملة من الانتهاكات.



ودعت الجمعية إلى إخلاء المبنيين وضمان إعادة ما تم نهبه وإتلافه من أموال وممتلكات.



وفي تعليقه على الحادثة، أدان رئيس منظمة رصد، عرفات حمران، عملية السطو على المستوصف ومن قبله الجمعية واعتبر ذلك انتهاكاً صارخاً لقانون العمل اليمني.



وأضاف في تصريحه لـ "يمن شباب نت" أن ذلك يأتي ضمن سلسلة الانتهاكات التي تمارسها المليشيا ضد المؤسسات والجمعيات الخيرية في المحافظة.



وأكد أن ماأقدمت عليه مليشيا الحوثي جرائم موثقة لن تسقط بالتقادم وستطال شخوصها يد العدالة يوما ما.



ودعا حمران المنظمات الدولية والحقوقية إلى التدخل الفوري لوقف جرائم الحوثيين في المحافظة وضمان معاقبة الجناة على تلك الجرائم.



يذكر أن مليشيات الحوثي عمدت منذ سيطرتها على المحافظة إلى السطو على ممتلكات عدد كبير من الجمعيات الخيرية في المحافظة فيما تسعى في الآونة الأخيرة لاستكمال السيطرة على عدد آخر من تلك الجمعيات.

