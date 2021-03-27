عمران.. مليشيا الحوثي تختطف ثمانية أشخاص في مديرية "القفلة"

المنامة - ياسر ابراهيم - اختطفت مليشيا الحوثي، الجمعة، ثمانية أشخاص، في مديرية القفلة بمحافظة عمران، شمال العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، "إن مليشيا الحوثي قامت بتنفيذ حملة تم تكليفها من قبل المدعو جمعان، حيث داهمت منازل مواطنين، في ذو وقيز بمديرية القفلة".

وأشارت المصادر إلى أن "الحملة الحوثية قامت بإطلاق النار بمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، حتى أجبرت النساء والأطفال على مغادرة منازلهم، واختطاف ثمانية أشخاص من أبناء المنطقة".

ونوهت المصادر إلى "أن المليشيا الحوثية أرجعت اختطافهم إلى إجبارهن على حل قضية ثأر قبلي بينهم وبين قبائل ذو سيلان التابعين لمديرية المدان، والمقربين من أسرة القيادي الحوثي "جمعان". حسب زعمهم.

جدير بالذكر أن هذه الحادثة تأتي بعد أقل من شهرين على قيام مليشيا الحوثي بتصفية الشيخ مصلح الوروري في محافظة عمران.