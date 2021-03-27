بسبب نفاذ الوقود.. هيئة مستشفى الثورة بـ"تعز" تعلن توقفها عن العمل

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت هيئة مستشفى الثورة بمدينة تعز (جنوب غرب اليمن) الجمعة، التوقف عن العمل جراء نفاد الوقود.

وقالت الهيئة في بيان مقتضب، وصل "يمن شباب نت" نسخة منه، إن جميع أقسام المستشفى توقفت عن العمل بما فيها العمليات الإسعافية محطة الأكسجين بسبب نفاد مادة الديزل.

وأشارت إلى توقف قسم الحاضنات وأنه تم إرسال آخر طفل مولود إلى خارج المستشفى للبحث عن قسم حاضنات.

ويستقبل المستشفى يوميًا مئات المرضى من مختلف مديريات المحافظة، بما فيها تلك الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي.

ومؤخرًا شهدت مدينة تعز أزمة في المشتقات النفطية، فضلًا عن ارتفاع سعرها في السوق السوداء.