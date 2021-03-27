حضرموت.. مطار الريّان يستأنف الرحلات ابتداءً من الأحد القادم

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الجمعة، عن إعادة تشغيل مطار الريّان الدولي، واستئناف الرحلات الجوية فيه ابتداءً من الأحد القادم الموافق 28 مارس 2021م.



وأوضحت الهيئة في بيان مقتضب لها، حصل "يمن شباب نت"، على نسخة منه، "أن مطار الريّان الدولي، سيكون جاهزاً لاستقبال ومغادرة الرحلات الجوية المدنية، ابتداءً من يوم الأحد القادم 28 مارس 2021م".



وأشارت، أن الرحلات ستسيّر من السادسة صباحاً إلى السادسة مساءً.





وفي أواخر 2019م، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليمني، استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار الريان الدولي بساحل حضرموت، بعد توقف دام خمس سنوات؛ لكن ذلك لم يحدث بسبب تعنت الإمارات، واستخدام المطار كـ"سجون سرية" تزج فيها المعارضين لسياستها، وفق وكالات دولية.



وتسبب إغلاق المطار بمعاناة كثيرة لسكان ساحل حضرموت والمحافظات القريبة.



والأشهر الماضية اندلعت احتجاجات شعبية وتظاهرات أسبوعية طالبت بفتح مطار الريّان الدولي وإخراج القوات الإماراتية منه.

