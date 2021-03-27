عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ضبط خلية إرهابية حوثية في مأرب

السبت 27 مارس 2021

الخليج 365

أعلنت الشرطة، الجمعة، ضبط خلية إرهابية مسلحة لمليشيا الحوثي في محافظة مأرب، شرقي البلاد.



وداهمت القوات الخاصة في الشرطة وكر الخلية الإرهابية في أحد المربعات الأمنية في محيط مدينة مأرب، كبرى مواطن النزوح في البلاد.

ونقلت شرطة محافظة مأرب في بيان عن قائد قوات الأمن الخاص العميد سليم السياغي، قوله إن "وحدات من القوات ضبطت عناصر الخلية الحوثية الإجرامية بناء على بلاغ عملياتي من الأجهزة المختصة".

وأوضح أنه تم العثور على "أسلحة نوعية ومتوسطة وخفيفة وخرائط وأجهزة اتصالات لاسلكية وعبوات ناسفة كانت بحوزة عناصر الخلية الإرهابية" دون الكشف عن عددهم.

وأشار المسؤول الأمني إلى أن الأجهزة الأمنية تعقبت تحركات الخلية وجمعت كافة ارتباطاتها وداهمت وكرها وضبطت عناصرها قبل تنفيذ مخططها الإرهابي ضد المدنيين.

وتوعدت الأجهزة الأمنية بالضرب بيد من حديد و"عدم تهاون مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار محافظة مأرب"، وفق البيان.

في فبراير/شباط الماضي، أسقطت الأجهزة الأمنية خلية نسائية حوثية في مأرب وآخرى عسكرية في الساحل الغربي لليمن نفذت أكثر من 20 عملية تفجير إرهابية بالمناطق المحررة.

وأطاح الأمن اليمني بعشرات الخلايا الحوثية الإرهابية في المناطق المحررة زرعتها المليشيات المدعومة إيرانيا في مسعى لضرب الأمن والاستقرار واغتيال قادة الحكومة الشرعية.