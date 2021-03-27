عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حضرموت.. استئناف حركة الملاحة الجوية في مطار الريان

الجمعة 26 مارس 2021

الخليج 365

أعلنت وزارة النقل، الجمعة، استئناف حركة الملاحة الجوية من وإلى مطار الريان في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت الشرقية، اعتباراً من الأحد المقبل، بعد سنوات من توقف الحركة الملاحية التجارية عبر المطار الدولي.



وقال وزير النقل اليمني عبدالسلام حميد، في تصريح صحفي، إن الوزارة استكملت الاستعدادات النهائية لجاهزية المطار وعودة النشاط الملاحي الجوي بكامل قدرته.

وأشار إلى أن إجراءات السلامة والسفر عبر المطار مستوفية كافة التجهيزات الفنية والشروط المتفق لهيئة الطيران المدني.

وأكدت وثيقة صادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد "أن مطار الريان الدولي، سيكون جاهزاً لاستقبال ومغادرة الرحلات الجوية المدنية، ابتداءً من يوم الأحد القادم 28 مارس 2021م".

وأشارت الوثيقة إلى أن الرحلات ستسيّر في هذا المطار من السادسة صباحاً إلى السادسة مساءً.