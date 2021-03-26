التعليم العالي تصدر تحذير للطلبة والطالبات في الخارج

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يزيد بن سلمان - شبوة - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني تنبه مبتعثينها من المشاركه في فعاليات مسيئة للشرعية
إعلام الوزارة / عدن
نبهت وزارة التعليم العالي والتعليم الفني والتعليم الفني والتدريب المهني من المشاركة في فعاليات مسيئة للشرعية ورموز الدولة ولدول التحالف العربي ، من قبل جهات مشبوهة تتبع لميشيا الحوثي ومدعومة من ايران تهدف للإساءة للشرعية وكيان ومؤسسات الدولة وكذا للتحالف العربي الداعم للشرعية .
وتؤكد الوزارة انها ستقوم بتطبيق القوانين الخاصة بالإبتعاث في حق من يثبت مشاركته او دعمه لمثل هذه الفعاليات .
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