شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا تندد بشدة بهجمات الحوثيين على منشأة نفطية في السعودية‎ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 26 مارس 2021

الخليج 365- متابعات

نددت الولايات المتحدة بشدة، مساء اليوم الجمعة، بالهجمات التي شنتها ميليشيات الحوثي في اليمن على منشأة نفطية في المملكة العربية السعودية.



جاء ذلك على لسان نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال الحوثيون المتحالفون مع إيران إنهم أطلقوا 18 طائرة مسيرة ملغومة على مواقع نفطية وعسكرية في السعودية.

بدورها، ذكرت وزارة الطاقة السعودية أن محطة لتوزيع منتجات بترولية تعرضت لهجوم بمقذوف، مما أدى لنشوب حريق.‎