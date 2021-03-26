غريفيث في عُمان لبحث وقف إطلاق النار في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 26 مارس 2021

توجه مارتن غريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، اليوم الجمعة، إلى عُمان، في إطار مساعيه للتوصل إلى وقف إطلاق النار في اليمن. وقال مكتب المبعوث الأممي على تويتر: "غريفيث يزو عُمان لمواصلة جهود الوساطة التي يبذلها من أجل التوصل الى وقف لإطلاق النار في كافة أنحاء البلاد". وأكد غريفيث استمرار مساعيه لفتح مطار صنعاء الدولي، والسماح بإدخال الوقود وغيرها من السلع الى اليمن عبر موانئ الحُديدة، واستئناف العملية السياسية. وتأتي الزيارة بعد أيام من إعلان الرياض مبادرة جديدة تتضمن وقف إطلاق النار في البلاد، وفتح مطار صنعاء الدولي، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية من ميناء الحُديدة في البنك المركزي اليمني، وهي المبادرة التي رحبت بها الحكومة الشرعية، ورفضها الحوثيون.

