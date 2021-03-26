شكرا لبحثكم عن خبر تعرف على البند الوحيد الذي يطالب الحوثيين بتعديله في المبادرة السعودية عقب موافقتهم مبدئيا عليها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر محلية اليوم الجمعة ان مليشيات الحوثيين ابدت موافقتها مبدئيا على المبادرة السعودية لوقف الحرب في اليمن والدخول في مفاوضات سياسية.

وقالت المصادر ان الحوثيين ابلغوا الوسيط العماني موافقتهم مبدئيا على المبادرة السعودية مع اعتراضهم البند الوحيد المتعلق بمطار صنعاء الدولي.

وحسب المصادر ان وفد مليشيات الحوثيين في مسقط طالبوا بعدم تقييد رحلات مطار صنعاء الى وجهات محددة وان تكون الرحلات مفتوحة وغير مقيدة لأي وجهة وفقا لموقع شبكة الصحافة اليمنية "يزن".

وأعلنت السعودية، قبل خمسة أيام، عن مبادرة لإنهاء الأزمة والتوصل لحل سياسي شامل في اليمن، تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة.

كما تضمنت المبادرة "فتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة وفقا للمرجعيات".

واشار المصدر اليمني المطلع ان النقاشات مستمرة حاليا بين الحوثيين والجانب الأمريكي مع الوسيط العماني،.. مشيرا الى انضمام ممثلين عن السعودية والمبعوث الاممي الى النقاشات.

وأكد مصدر سعودي، اليوم الجمعة، لشبكة الصحافة اليمنية (يزن) ان النقاشات جارية بشأن المبادرة التي تقدمت بها الرياض.

كما وتحدثت السعودية عن إشارات ايجابية بشأن المبادرة التي قدمتها من قبل جماعة الحوثي، كما ذكر السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، اليوم لصحيفة الشرق الأوسط.

وأعلن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الجمعة، أن غريفيث يقوم بزيارة إلى سلطنة عمان يواصل خلالها جهود الوساطة من أجل التوصّل إلى وقف لإطلاق النار في كافة أنحاء البلاد وفتح مطار صنعاء والسماح بإدخال الوقود وغيرها من السلع إلى اليمن عبر موانئ الحديدة واستئناف العملية السياسية. حسبما ذكر حسابه على تويتر.