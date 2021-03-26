شكرا لبحثكم عن خبر وفق المبادرة السعودية تعرف على المطارات التي سوف تسير رحلات من وإلى مطار صنعاء الدولي ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

حددت المبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن، عدد محدود من الدول لتسيير الرحلات من وإلى مطار صنعاء الدولي، على أن يتم الرقابة عليها من قبل الأمم المتحدة لضمان عدم دخول أي أجهزة أو أسلحة

وقال مصدر مطلع إن وجهات الطيران التي حددتها المبادرة ستكون من مطار صنعاء إلى كل من: القاهرة، الأردن، سلطنة عمان، جيبوتي، الهند، الرياض، وإثيوبيا .

وتضمنت المبادرة السعودية، التي أعلنتها يوم الاثنين، فتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، حيث سيتم تسيير عدد من الرحلات من وإلى مطار صنعاء لطيران اليمنية وعدد من الشركات العربية والعالمية.

وستكون المبادرة السعودية سارية المفعول وستدخل حيز التنفيذ عقب التوقيع و موافقة جميع الاطراف عليها