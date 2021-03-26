مليشيات الانتقالي تعاود اقتحام منزل قائد لواء النقل في عدن

عاود قيادي في مليشيا الانتقالي المدعوم إماراتياً، فجر اليوم، اقتحام منزل قائد لواء النقل في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن.



وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الانتقالي بقيادة "صالح السيد" مدير أمن لحج (قيادي في الانتقالي)، اقتحم منزل قائد لواء النقل العميد أمجد خالد الكائن في مديرية دار سعد.



وتأتي الحادثة بعد نحو أسبوعين من اقتحام مماثل لذات المنزل.



وكان العميد أمجد خالد قد بعث برسالة إلى رئيس الجمهورية عقب الاقتحام السابق لمنزله، وكشف عن انتهاكات واسعة تطال قيادات في اللواء من قبل مليشيا الانتقالي، معتبراً ذلك تصعيداً ومحاولة لخلط الأوراق في مسعى من الانتقالي للتنصل من تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض.



وخلال الآونة الأخيرة صعّدت مليشيات الانتقالي ضد قيادات الدولة العسكرية والأمنية ومؤسسات الدولة، تُوج ذلك باقتحام القصر الرئاسي الأسبوع قبل الماضي.

