شكرا لبحثكم عن خبر قيادي أصلاحي.. يتهم الفنان أيوب طارش بالكفر ويدعوه للتوبة ويصف الشاعر نعمان ب ” القبيح“ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

هاجم القيادي في حزب الاصلاح بمحافظة تعز عبدالله العديني فنان اليمن الكبير أيوب طارش عبسي ، داعيا اياه للتوبة الى الله ، حد تعبيره.

وقال العديني ، على حسابه في فيسبوك ، هذه الكلمات في الاغاني الوطنية للمغني اليمني ايوب طارش الذي لم يتب وهو على مشارف قبره، فيقول فيها مخاطبا ارض الوطن :

(عدنا انت بعد الله وليس سواك بعد الله من يعبد ) .

وزعم العديني أن هذا يدل على النفس المسموم الذي يبثه من يدعون الوطنية للاسف من ابناء الحركة الاسلامية، يدعون الناس للوطنية كاطار جامع ليحثوهم على الالتفاف حولهم في مواجهة الاعداء.

وادعى العديني بأن الفنان الكبير ايوب طارش يفسد عقول وقلوب ابناء المسلمين في المدارس، ويفسد نيات المقاتلين في الجبهات حتى يفارقوا الحياة وهم في عبودية الوطن .

وقال العديني : كذلك قول المغني ايوب

(ياسماوات بلادي باركينا وهبينا كل رشد ودعينا نجعل الحق على الارض مكينا ) معتبرا أن هذا البيت يحتوي على شرك وكفر ، حد زعمه .

ليعود العديني ويهاجم صاحب الاشعار الوطنية الشاعر الكبير عبد الله عبد الوهاب نعمان ويصفه ب ” صاحب الحجرية ” .

واشار العديني إلى أن نعمان هو الذي يحمل وزرها ، واصفا شعره بالقبيح المفسد للفكر والعقيدة .

ولقي الهجوم على الفنان ايوب طارش والشاعر الفضول سخطا واسعا من قبل الناشطين على وسائل التواصل الإجتماعي.