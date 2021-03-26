شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يغلق مكتب رويترز بصنعاء .. والسبب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أغلقت مليشيا الحوثي الإرهابية مكتب وكالة رويترز في صنعاء، واعتقلت بعض الإعلاميين العاملين فيه بعد نحو شهرين من منح ترخيص للمكتب، بسبب استطلاع لرأي المواطنين في صنعاء، رحب بالمبادرة السعودية للسلام في اليمن.

وقال مصدر إعلامي في صنعاء إن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران جن جنونها بعد بث قناة الحدث استطلاعا للرأي للمواطنين وهم يرحبون ويشيدون بالمبادرة السعودية ويطالبون بإحلال السلام.

وأضاف المصدر أن المليشيا اتهمت مصوري وكالة رويترز بتنفيذ الاستطلاع وقامت عناصرها الإرهابية باقتحام مكتبها في صنعاء وإغلاقه، ومطاردة مصوريها.

وحمل المصدر مليشيا الحوثي المسؤولية عن أي مكروه قد يلحق بمصوري الوكالة والعاملين فيه، مطالبًا المنظمات الحقوقية بحماية الصحفيين والإعلاميين في مناطق سيطرة المليشيا الإجرامية.

وأشار إلى أن وزارة الإعلام التابعة للمليشيا في صنعاء تمنع القيام بأي تصوير ميداني لمراسلي وسائل الإعلام الخارجية إلا بعد تقديم مذكرة مكتوبة للمليشيا الإرهابية للحصول على إذن مرفقا بتفاصيل المادة الإعلامية.