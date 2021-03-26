شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تواصل تشييع صرعاها بصنعاء والبيضاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شٌيعت مليشيا الحوثي الإرهابية بالعاصمة صنعاء والبيضاء، 25 من عناصرها بينهم قيادات ميدانية لقوا مصرعهم في جبهات القتال.

ونشرت وكالة سبأ بنسختها الحوثية، الخميس 25 مارس، خبراً يتضمن اسماء قتلاها الذين شيعتهم والذين ينتحلون رتب عسكرية مختلفة وهم:

"المقدم عمر أحمد ثابت والنقيب حفظ الدين صالح الخولاني والنقيب زياد علي المختار والنقيب مجاهد سالم المحضار والنقيب صلاح حسين الشريف والنقيب محمد عبدالكريم الشريف والنقيب شريف زبن الله الشريف والنقيب عبدالمجيد عبدالله المليكي والملازم سليم يحيى الشباني والمساعد عصام محمد الجديري والمساعد عبدالرحمن نشوان المريسي والمساعد نشوان احمد جشيش والمساعد مبارك صلاح العميسي والمساعد محمد أحمد دحباش والمساعد عمران عبدالعزيز الزراعي والمساعد عبدالله رقيب النقيب".

ووفقاً للوكالة، فقد شيعت الخميس بمحافظة البيضاء، جثامين كلاً من:"ناصر عبدالله صالح المظفري وسالم محمد سالم الحميقاني" واللذان قتلا بعبوة ناسفة بالقرب من منطقة آل مظفر بمديرية البيضاء.

وبحسب الوكالة، فقد تم تشييع عدد من عناصرها أمس الأول الاربعاء بصنعاء وهم: "المقدم زمام محمد مذيور والمقدم أيمن عبده الخيشني, والرائد صبار محمد السويدي والرائد محمد احمد الخيشني والملازم أول كمال محمد السلامي, والمساعد إبراهيم ناصر الشظمي والمساعد محمد حميد القطامي".

وجرى تشييع قتلاها بعد الصلاة عليهم في جامع الشهيد الصالح بصنعاء ونقل كل صريع ليدفن في مسقط رأسه.