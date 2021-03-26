قائد قوات العمالقة الجنوبية يبارك اشهار المكتب السياسي لقوات طارق عفاش

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يزيد بن سلمان - شبوة - اوضح قائد ألوية العمالقة العميد أبو زرعة المحرمي، موقفه من إشهار مكتب سياسي للمقاومة الوطنية في الساحل الغربي. وقال القائد ابو زرعة المحرمي:كلمة موفقة وخطاب متزن ادلى به قائد المقاومة الوطنية العميد طارق صالح خلال أعلان المكتب السياسي اليوم والذي يحمل رؤية واضحة الأهداف….وأهمها الأستمرار في مقاومة الحوثي في جبهات الشرف. وبارك المحرمي، للمقاومة الوطنية إشهار مكتبها السياسي.

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