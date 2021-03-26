شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو.. هروب جماعي لمقاتلي مليشيا الحوثي من جبهات مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر المركز الإعلامي للجيش الوطني، مقطع فيديو يظهر فيه هروب العشرات من مقاتلي مليشيا الحوثي الإرهابية من الجيهات الغربية لمحافظة (شرقي اليمن).

وقال المركز الإعلامي للجيش، إن مدفعية الجيش تواصل استهداف تحركات مليشيات الحوثي الإرهابية في جبهات القتال غرب مأرب.

ونشر مشاهد يؤثق هروب عناصر المليشيات الانقلابية بشكل جماعي في غرب مأرب، تحت وقع ضربات مدفعية .

وكانت قوات الجيش الوطني، أعلنت في وقت سابق، إفشال هجوماً ل المدعومة من إيران، في جبهة العبدية جنوب مأرب، وتكبّدها خسائر فادحة في المعدات والأرواح.