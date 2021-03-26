شكرا لبحثكم عن خبر "أوراق الغش".. صور ترصد ما أخفاه بايدن خلال مؤتمره الأول والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - لم يكن الرئيس الأميركي، جو بايدن، يتحدث من تلقاء نفسه أثناء أول مؤتمر صحفي له في البيت الأبيض بعد وصوله إلى الرئاسة.

ورصدت وسائل الإعلام صورا، من زاوية جانبية، اعتماد بايدن على ما سمّتها "أوراق الغش"، بما يشمل صور وأسماء الصحفيين الذين يخطط لمنحهم فرصة لطرح الأسئلة، على ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتضمنت الأوراق نقاط معلومات سريعة منها أن الولايات المتحدة تحتل المرتبة الثالثة عشرة في قائمة جودة البنية التحتية عالميا، بعد أن كانت في المرتبة الخامسة في عام 2002.

ورغم هذه البطاقات التي كانت مكتوبة بخط عريض، وقع بايدن في الخطأ، إذ قال إن واشنطن تحتل المرتبة الـ85 عالميا في البنية التحتية، قبل أن يصحح نفسه.

وكان مؤتمر، الخميس، الأول من نوعه للرئيس الأميركي منذ دخوله إلى البيت الأبيض في 20 يناير الماضي، واقتصر على مشاركة 25 صحفيا وصحفية.