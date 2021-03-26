إدانات واسعة للهجمات الحوثية الأخيرة ضد السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 26 مارس 2021

الخليج 365- متابعات

أدانت الإمارات والبحرين والأردن، الخميس، المحاولات الحوثية المستمرة لاستهداف المملكة العربية السعودية.

واعترض التحالف العربي، الخميس، 8 طائرات مسيرة حوثية مفخخة، حاولت استهداف أراضي المملكة، فيما أعلنت الرياض، اندلاع حريق في أحد خزانات محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان، نتيجة ”اعتداء تخريبي بمقذوف“.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، بيانا صادرا عن وزارة الخارجية الإماراتية، أعربت فيه عن ”إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في السعودية، الخميس، من خلال طائرات مفخخة، اعترضتهما قوات التحالف“.

وأكد البيان أن ”استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية“.

وحثت الوزارة ”المجتمع الدولي على اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن واستقرار المملكة وإمدادات الطاقة العالمية“، مؤكدة أن ”استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة“.