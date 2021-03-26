وزير الصحة: تم تجهيز 16 مركزا للعزل بالمعدات والأجهزة والأدوية اللازمة

المنامة - ياسر ابراهيم - قال وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح، الخميس، إن "مراكز العزل الصحي في المحافظات المحررة التي يبلغ عددها 16 تم تجهيزها بما يزيد عن 100 جهاز للتنافس، ورفدها بالمعدات والأجهزة اللازمة أسطوانات الأوكسجين والأدوية ومستلزمات السلامة المهنية".



وأضاف الدكتور بحيبح، في المؤتمر الصحفي عقده بالعاصمة المؤقتة عدن، أن "هناك أربعة مراكز أخرى سيتم إقامتها في كل من عدن وحضرموت ومأرب وأبين"، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



واشار إلى أن الوزارة عملت على تدريب الكادر المؤهل الذي يقدم خدماته في غرف العنايات المركزة وفقا والأساليب الحديثة لذلك .



وبشأن الوضع الوبائي الراهن في البلاد بعد تزايد حالات الاصابة بفيروس كوفيد 19 والتدخلات والإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة في مجابهة الموجة الثانية؛ قال وزير الصحة، عدد الحالات المسجلة يوميا يتراوح بين ٩١ و١٠٠ حالة في اليوم منها ١٠ حالات وفاة وهو رقم كبير مقارنة بما هو في المنازل ولا يبلغ عنه.



ودعا وزير الصحة إلى تكاتف الجهدين الرسمي والشعبي والدول المانحة والمبادرات ورجال الأعمال والشباب للتعاون مع الوزارة لاحتواء هذا الوباء والمواطنين إلى العمل بمجموعة الإجراءات والتدابير الوقائية التي أعلنتها الوزارة واللجنة العليا للطوارئ.



ووجه نداء عاجلا إلى الأشقاء والأصدقاء والمنظمات والهيئات الدولية لتقديم دعم عاجل للقطاع الصحي في بلادنا خصوصا مراكز العزل ورفدها بما تحتاجه لتتمكن من أداء واجبها في مواجهة الوباء الذي بات يضغط على هذه المراكز بقوة.



واستعرض الوزير الإجراءات والخطط المتخذة لطلب لقاح فيروس كوفيد ١٩ والإجراءات اللازمة التي تضمن وصول ٣٦٠ الف جرعة كمرحلة اولي بنهاية الشهر الجاري.



وأشار إلى أنه سيتم بها تنفيذ حملة شاملة تستهدف العاملين في الحقل الصحي اولا وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة وسيشكل اللقاح الركيزة الاولي لمجابهة الفيروس، لافتا إلى مأمونية اللقاح ونجاعته وسلامة إجراءات الاستعداد لاستقبال اللقاح من خلال سلسلة تبريد متعددة المراحل.



وجدد بحيبح دعوته للمجتمع الدولي بالمساعدة في إيجاد حلول عاجلة لمجابهة الفيروس لاسيما في الطلبات الطارئة نظرا لمرور بلادنا بظروف صعبة على مختلف الصعد.. مثنيا على الجهود التي بذلتها ويبذلها كوادر الجيش الأبيض في مختلف المحافظات على الرغم من قلة الامكانات.

