بالبكيني الاسود – شاهد غادة عادل تتصدر التريند بهذا الظهور الفاضح

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عدن - ياسمين عبدالعظيم -أشعلت الفنانة غادة عادل، السوشيال ميديا، بجلسة تصوير صيفية لها مردية بعض الإطلالات المبهجة والمثيرة نوعا ما.

تداولت العديد من الصفحات على السوشيال ميديا، بعض الصور من جلسة تصوير غادة عادل، والتي ظهرت خلالها بإطلالات صيفية متنوعة بألوان عديدة، بكاش مايوه، وحرصت على ترك شعرها مجعدا، مع وضع بعض المكياج البسيط.

يذكر أن النجمة غادة عادل تواصل حاليا تصوير فيلم “أهل الكهف”، المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير توفيق الحكيم.

“أهل الكهف” بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم: خالد النبوي، محمد ممدوح، محمود حميدة، محمد فراج، عمرو عبد الجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفي، صبري فواز، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد

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