لدعم اتفاق السلام.. المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن يتوجه إلى منطقة الشرق الأوسط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

يتوجه المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، الخميس، إلى منطقة الشرق الأوسط لدعم اتفاق السلام في هذا البلد.



وبحسب الخارجية الأمريكية فإن تيموثي ليندركينغ المبعوث الأمريكي إلى اليمن سيبدأ زيارات لدول الشرق الأوسط لدعم اتفاق السلام به.

وقبل ساعات، تعهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بالدفع قدما بعملية السلام في اليمن ودعم جهود وقف إطلاق النار.

بلينكن أكد أنه تحدث مع رئيس الوزراء معين عبدالملك بشأن دفع عملية السلام في هذا البلد.

وقبل تصريحات بلينكن، هاجم سامويل وربيرج المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، إيران بشدة بسبب الأدوار السلبية التي تلعبها في الملف اليمني، وتفاقم معاناة الشعب الذي يعاني من ويلات الحرب.

والإثنين، أعلنت السعودية، مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل يتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة.

ودعت المبادرة السعودية لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن تحت مراقبة الأمم المتحدة، مؤكدا أنه سينفذ فورا عند موافقة الحوثيين على المبادرة.

وتشمل المبادرة إيداع الإيرادات الجمركية والضرائب في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة (غرب)، وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الإقليمية والدولية.

وجاءت في إطار جهود مبعوث الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وسلطنة عمان، لدفع الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة.

ودعت السعودية الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي، للقبول بالمبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية.

ومنذ اجتياح مليشيا الحوثي، الموالية لإيران، العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول 2014، يشهد اليمن حربا غيرت ملامحه وأطاحت بمؤشرات اقتصاده، في معاناة لا تزال مستمرة حتى اليوم بدعم إيراني واسع للمليشيا.