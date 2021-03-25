التحالف العربي يدمر 6 مسيرات حوثية "مفخخة" باتجاه السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء الخميس، اعتراض وتدمير 6 مسيرات مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المملكة.



وجاء في بيان التحالف: "تم اعتراض وتدمير 6 طائرات دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه الأراضي السعودية".

وأضاف، أن "المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشيرا إلى أن المليشيا حاولت استهداف جامعتي جازان ونجران.

وأكد التحالف اتخاذ جميع الإجراءات لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات.

والأحد الماضي، نجح التحالف العربي بقيادة السعودية في تدمير ورش لتجميع الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأوضح التحالف العربي في بيان، أن عمليات الاستهداف تهدف لتحييد مصادر الهجوم الوشيك من مليشيا الحوثي وتدميرها وحماية المدنيين.