رئيس الوزراء يعزي بوفاة رئيس قسم العزل في مستشفى الجمهورية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية عزاء ومواساة بوفاة رئيس قسم العزل في مستشفى الجمهورية التعليمي، أستاذ كلية الطب بجامعة عدن البروفيسور الدكتور محسن بن همام، الذي وافاه الأجل بعد حياة أكاديمية وعملية حافلة بالعطاء والعمل والانجاز.



وعبر رئيس الوزراء في برقية عزاء وجهها إلى أسرة وذوي الفقيد الدكتور محسن بن همام، عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الجلل، الذي ارتقى الى ربه وهو يتصدر الجيش الأبيض في مواجهة جائحة كورونا وعكس بخبراته الاكاديمية والعملية نموذجا مشرفا لخدمة المواطنين والمرضى بجهد استثنائي مقدما روحه في سبيل ذلك.. منوها بسيرته الاكاديمية وكفاءاته العلمية المشهود لها وما قدمه خلال مسيرة حياته من اعمال بحثيه وتخريج كوادر طبية ورفع قدرات القطاع الصحي بعزيمة وإخلاص وتفاني يشهد له الجميع.

وأكد رئيس الوزراء ان القطاع الصحي والاكاديمي خسر برحيل البروفيسور محسن بن همام واحدا من خيرة وابرز كفاءاته.. مبتهلا الى الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وان يلهم اهله وذويه وزملائه وطلابه وجميع محبيه الصبر والسلوان.