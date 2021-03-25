شكرا لبحثكم عن خبر زوج ذماري ينشر صور زوجته اليتيمة صاحبة اب .. ويقول: لا يسجن قبيلي من ذمار بامرأة تمارس الرذيلة على حد قوله والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعتدى زوج من محافظة ذمار على امرأته الضعيفة من محافظة إب عدة مرات خلال فترات زواجهما.



وبحسب إبراهيم حمود عسقين الناشط الحقوقي البارز في محافظة إب فإن الزوج ويدعى عبدالله عباد استغل أن البنت ضعيفة ويتيمة الأب والأم وليس لها إخوة، سوى أخت متزوجة، وكرر اعتداءاته عليها باستمرار.

وأشار أنه حصل على نسخة من أوراق الإثبات التي أقر بها زوجها ومنها ضربها باستمرار وتعنيفها وتسريحها أكثر من مرة.

لكن الأمور تطورت وفق حمود عسقين إلى قيام الزوج بسب زوجته بأبشع التهم مستغلا أنها من محافظة إب، ورميها بتهم الرذيلة ونشر صورها وعنوان سكنها لدى شقيقتها والتعريض بها في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار عسقين إلى أن الجاني هدد باعتقال زوج شقيقة زوجته تحت قاعدة لا يسجن قبيلي من ذمار بامرأة تمارس الرذيلة على حد قوله.

وهو ما حصل بالفعل حيث خطفت عناصر حوثية من ذمار صهر المرأة الضحية وخطفته إلى ذمار أمس الأربعاء.