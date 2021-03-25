محافظ حضرموت يعلن عن مشاريع تنموية تستقبلها المحافظة قريبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

الخليج 365 - عبدالله محسن الشادلي

أعلن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، عن مجموعة مشاريع تنموية ستستقبلها المحافظة خلال الفترة القريبة القادمة.



وأكد البحسني، في كلمة متلفز عرضتها قناة حضرموت الحكومية، قبل قليل، أن مطار الريان الدولي قد استوفى كافة الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيله خلال اليومين المقبلين.

كما أكد أن السلطة المحلية بحضرموت، اتفقت مع إحدى الشركات لتنفيذ محطة كهربائية جديدة بقدرة 50 ميقا.

وقال البحسني إنه تم نقل مولدات كهربائية بقدرة 20 ميقا من الشحر إلى المكلا لتحسين وضع الكهرباء.

وأضاف البحسني إن دخول محطة الشحر خلال اليومين الماضيين إلى الخدمة بقدرة 40 ميقا؛ ستةيسهم في تحسين وضع الكهرباء بالمحافظة إلى حد كبير وسيقلل من عبء الأحمال خلال الصيف المقبل.

وأشار المحافظ إلى كهرباء دوعن ستشهد تحسنا كبيرا، لاسيما بعد رفدها بنحو 20 ميقا من الطاقة.

ولفت المحافظ إلى أن ميناء المكلا، سيستقبل معدات حديثة تسهم في تحسين خدمات الميناء، وسيتم تنفيذها بحلول نهاية شهر رمضان المبارك على الأكثر.

وأهاب محافظ حضرموت بجميع المواطنين الى ضرورة التحلي بالصبر خلال هذه المرحلة والحفاظ على المكاسب الأمنية التي حظيت بها المحافظة، وعدم الإنجرار خلف الأصوات التي تسعى لإرباك المشهد السياسي في المحافظة