نائب الرئيس يعزي في وفاة الشيخ علي بن صالح شطيف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ علي بن صالح شطيف عشو مجلس النواب السابق الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض وحياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.



وأشاد نائب رئيس الجمهورية، في البرقية التي بعثها إلى الشيخ خالد بن علي شطيف وإخوانه وإلى السفير خالد بن صالح شطيف سفير بلادنا لدى سلطنة عمان وإلى الشيخ منصور بن صالح شطيف والعميد محسن بن صالح شطيف، بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية والنضالية التي جسدها طيلة حياته الحافلة بالعطاء، ومآثره في الدفاع عن الثورة والجمهورية ومواجهة المليشيات الحوثية المدعومة من إيران في مختلف جبهات وميادين التضحية والفداء.

وأضاف نائب الرئيس أن اليمن خسرت اليوم برحيل الشيخ بن شطيف أحد الرجال الأوفياء المخلصين لله والوطن، والذي أفنى حياته في خدمة أبناء المجتمع وإصلاح ذات البين وعرف بحكمته وحنكته ومساعيه الخيّرة في حل الخلافات وتوحيد الصفوف.

وعبر نائب الرئيس عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الفقيد ومحبيه وكافة آل شطيف، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.