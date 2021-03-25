خفر السواحل تختتم في عدن دورة تدريبية حول صعود وإقتحام السفن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتمت مصلحة خفر السواحل اليمنية اليوم الخميس في العاصمة المؤقتة عدن، دورة تدريبية لـ 16 من منتسبي مختلف إدارات المصلحة حول صعود وإقتحام السفن، إستمرت لمدة أسبوعين .



وفي حفل الختام، ثمن مدير عام التأهيل والتدريب بالمصلحة، العميد، حسين عمير، الدعم الذي يقدمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "UNODC" للمصلحة من خلال تنظيم الدورات المختلفة لضباط وأفراد المصلحة التي من شانها تطوير المعرفة والخبرة واكتساب المعارف العلمية في مختلف التخصصات.

بدوره أشار مدير عام خفر السواحل قطاع خليج عدن، العميد عبدالرب الديواني إلى أهمية التدريب والتأهيل في المجال العسكري لتطوير المعارف العلمية لدى المتدربين وتزويدهم بالمعلومات الجديدة والمتطورة وتساعدهم على تنفيذ مهامهم الأمنية على أكمل وجه.

من جانبهم أكد ممثلو المكتب إستمراره في تقديم الدعم والمساعدة لخفر السواحل اليمنية من خلال تنظيم دورات متطورة خلال الأيام القادمة لخريجي الدورات السابقة في مختلف التخصصات البحرية.