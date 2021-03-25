شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

دشنت وزارة الصحة العامة والسكان وكلية طب الأسنان بجامعة عدن، ونقابة أطباء الأسنان، اليوم، فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان .



وفي التدشين، أشار وكيل وزارة الصحة والسكان لقطاع الطب العلاجي، الدكتور، شوقي الشرجبي إلى إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد خلال فعاليات هذا الأسبوع التي تشمل نشاطات توعوية وتثقيفية عن طب الأسنان .. موضحاً أن تنظيمها جاء على اعتبار أن بلادنا عضواً في القطاعات الصحية لمجلس التعاون لدول الخليج العربي .

حضر التدشين، عميد كلية طب الأسنان بجامعة عدن الدكتور محمد السقاف، ورئيس نقابة طب الأسنان بعدن الدكتور أسامة حميد وعدد من المسؤولين والأكاديميين ومنتسبي النقابة .