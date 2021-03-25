بن مبارك يبحث مع السفير الفرنسي تطورات الملف اليمني والمواقف المحلية والدولية تجاه المبادرة السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك، اليوم، مع سفير جمهورية فرنسا لدى اليمن جان ماري صافا، التطورات في الملف اليمني والمواقف المحلية والدولية تجاه المبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن.



وخلال اللقاء، أشار وزير الخارجية الى الترحيب الدولي والإقليمي الواسع بالمبادرة السعودية والتي حظيت بتأييد وترحيب فوري من الحكومة اليمنية رغبة منها بإنهاء الصراع سلمياً وتحقيق المصالحة الوطنية..معبراً عن أمله في أن تمثل الاستجابة للمبادرة السعودية خطوة نحو تحقيق السلام وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.

وأشار بن مبارك، الى قيام الحكومة بإدخال عدد من السفن المحملة بالمشتقات النفطية الى ميناء الحديدة مراعاة للجانب الإنساني وحرصاً منها على عدم الحاق الضرر بالمواطنين برغم عدم التزام المليشيا باتفاق استكهولم بشأن آلية استخدام الموارد الضريبية والجمركية لدفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة المليشيا ونهب الأموال المخصصة لذلك..مؤكدا بان الحكومة ستستمر بمراقبة الوضع الإنساني والقيام بواجبها في التخفيف عن المواطنين.

وتطرق وزير الخارجية، الى أهمية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وخاصة الشق الأمني والعسكري لتثبيت الامن والاستقرار في عدن والمناطق المحررة..لافتاً الى أهمية دعم الحكومة لتتمكن من القيام بواجبها في تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين وبشكل خاص خدمة الكهرباء.

كما تحدث وزير الخارجية، عن استمرار التصعيد الحوثي في محافظة مارب والانتهاكات المستمرة بقصف المدنيين والنازحين بالصواريخ الباليستية..منوهاً بأهمية الضغط على المليشيا لوقف عدوانها وانهاء حربها العبثية على اليمنيين.

من جانبه عبر السفير الفرنسي، عن ترحيب بلاده بالمبادرة السعودية ودعمها لجهود إحلال السلام ووقوفها مع وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.