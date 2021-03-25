وزير الخارجية يناقش مع السفير البريطاني جملة من القضايا المتصلة بالوضع السياسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع سفير المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل آرون، جملة من القضايا المتصلة بالوضع السياسي في اليمن والجهود المبذولة لإحلال السلام.



وخلال اللقاء جدد وزير الخارجية، حرص الحكومة اليمنية على تحقيق السلام واستعادة الامن والاستقرار في اليمن..مشيراً في هذا الإطار الى أهمية المبادرة السعودية والتي رحبت بها الحكومة اليمنية فور اعلانها وهو ما يعكس رغبتها الصادقة في انهاء الحرب العبثية لمليشيا الحوثي واستعادة الامن والاستقرار وتحقيق المصالحة الوطنية.

وفيما يتصل بالشأن الإنساني، أشار بن مبارك الى قيام الحكومة بإدخال عدد من السفن المحملة بالمشتقات النفطية الى ميناء الحديدة برغم صلف وتعنت المليشيا وعدم التزامها باتفاق استكهولم بشأن آلية استخدام الموارد الضريبية والجمركية لدفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة المليشيا ونهب الأموال المخصصة لذلك..مؤكداً بان الحكومة ستستمر بمراقبة الوضع الإنساني والقيام بواجبها في التخفيف عن المواطنين.

كما أكد وزير الخارجية، على أهمية تنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض لتثبيت الأمن والاستقرار في المناطق المحررة وتوحيد الجهود لتحقيق السلام الشامل والدائم في اليمن..مشدداً على أهمية دعم المجتمع الدولي للحكومة اليمنية ومساعدتها على تحسين الأوضاع وخدمة كافة المواطنين في كافة مناطق الجمهورية، ومعالجة عدد من القضايا التنموية ذات الأولوية وعلى راسها توفير خدمة الكهرباء.

من جانبه أعرب السفير البريطاني، عن تقديره لموقف الحكومة اليمنية تجاه إحلال السلام وسعيها لتحقيق ذلك..مجدداً وقوف بريطانيا الى جانب وحدة اليمن وسيادته وسلامة اراضيه ودعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفتثس للوصول الى تسوية سياسية وانهاء الحرب واستعادة الامن والاستقرار.