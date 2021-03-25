السلطة المحلية بالجوف تنعي الشيخ علي بن صالح شطيف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

نعت السلطة المحلية بمحافظة الجوف، عضو مجلس النواب والشخصية الاجتماعية والسياسية الشيخ علي بن صالح شطيف، الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض في المملكة الأردنية.



واشار بيان النعي الى مناقب الفقيد ومواقفه الوطنية والسياسية والاجتماعية الشجاعة، التي سطرها خلال حياته الحافلة بالعطاء والبذل والإصلاح بين الناس.

وأشاد البيان بالدور الوطني الكبير للفقيد، من خلال نشاطاته السياسية والاجتماعية، في مجلس النواب، ومؤتمر الحوار الوطني ومكانته الاجتماعية في محافظة الجوف، ووقفه بمواقف البطولة والشرف في مواجهة مليشيا الحوثية الانقلابية، والمشاريع التخريبية الرامية للعبث بأمن واستقرار الوطن.

وعبرت السلطة المحلية عن صادق العزاء وعظيم المواساة لآل شطيف وللشعب اليمني، مبتهلة الى الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.