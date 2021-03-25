إجتماع في عدن يناقش مهام لجان الإعداد لتنفيذ حملة التطعيم لمواجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش إجتماع صحي عقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة، وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور، قاسم محمد بحيبح، مهام اللجان الفنية المشكلة للإعداد والتهيئة لتنفيذ حملة التطعيم لمواجهة الموجة من وباء كورونا المستجد كوفيد 19 والتي تشمل الإشراف والتنسيق والتخطيط ومعالجة اللقاح وسلسلة التبريد والتموين والتدريب والتأهيل والتوعية والتثقيف وكذا الأمان والمراقبة للقاح ولجنة المعلومات .



وفي الإجتماع حث الوزير الجميع على العمل بروح الفريق الواحد وأن تتعمل كل لجنة من اللجان الست على إنشاء لجنة مقابلة لها في المحافظات .. مشدداً على ضرورة توحيد نظام المعلومات والتنسيق بين كل القطاعات واللجان العامله بالميدان بما يؤدي إلى إنجاح الحملة.

حضر الإجتماع وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الأولية الدكتور، علي الوليد، والوكيل المساعد لقطاع السكان، الدكتورة، إشراق السباعي، والوكيل المساعد لقطاع الطب العلاجي، الدكتور، حسين الأعوش .