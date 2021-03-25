الشرجبي والعولقي يناقشان عددا من القضايا البيئية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، مع وكيل الوزارة القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة المهندس عمار العولقي، عددا من القضايا البيئية.



وتطرق اللقاء إلى إجراءات تعزيز العمل ضمن إطار اللائحة المالية البيئية بما يكفل تحسين مستوى العمل البيئي، وأهمية دور المحميات الطبيعية في الحفاظ على الموائل والموارد الطبيعية وضمان إستدامتها، وتخفيف المخاطر البيئية على الصحة العامة وتعزيز الشراكة مع الجهات والقطاعات الأخرى ومنظمات المجتمع المدني العاملة في المجال البيئي والخطوات المستقبلية للعمل البيئي بما يعزز دور الهيئة في الحفاظ على البيئة.

وأشاد الوزير الشرجبي، بدور هيئة البيئة وجهودها على أرض الواقع رغم الصعوبات المختلفة .. مشددا على ضرورة تضافر كافة الجهود في مجال حماية البيئة والعمل من أجل تخفيف التلوث بكافة أشكاله.

من جانبه استعرض الوكيل العولقي، دور ومهام الهيئة في تعزيز العمل البيئي من خلال تحسين أداء الهيئة وفروعها في المحافظات ورفدها بكوادر وطنية مؤهلة تعمل على إعداد الخطط والبرامج البيئية التي من شأنها المساهمة بالحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.