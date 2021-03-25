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رئيس مجلس الشورى يعزي البرلماني عبدالوهاب معوضه في وفاة والدته

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

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بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ المناضل عبدالوهاب محمود معوضة عضو مجلس النواب، بوفاة والدته الفاضلة.

 

وعبر رئيس مجلس الشورى في البرقية، عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيدة..سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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