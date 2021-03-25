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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس الشورى يعزي البرلماني عبدالوهاب معوضه في وفاة والدته والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021
متابعات_ الخليج 365
بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ المناضل عبدالوهاب محمود معوضة عضو مجلس النواب، بوفاة والدته الفاضلة.
وعبر رئيس مجلس الشورى في البرقية، عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيدة..سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.