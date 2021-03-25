المهرة.. فرض حظر تجوال جزئي مع ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا

وجهت اللجنة العليا للطوارئ بوزارة الصحة، السلطة المحلية بمحافظة المهرة، الأربعاء، بفرض حظر جزئي للتجوال يبدأ من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة الخامسة فجرا، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



وتضمنت الإجراءات، إغلاق أسواق القات، وصالات الأفراح ومنع قيام أي فعاليات فيها، وتعليق كافة الأنشطة الجماهيرية والاحتفالات والفعاليات الرسمية غير الضرورية.



كما شملت التوجيهات، تفريغ موظفي المرافق الصحية والإبقاء على الموظفين الأساسيين، مع ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية من الفيروس.



ووجهت الوزارة، بإغلاق المساجد خارج أوقات الصلوات المفروضة، وإقامتها بعد عشر دقائق من الأذان، مع مراعاة الاجراءات الاحترازية، وكذا تعليق الدروس والمحاضرات وحلقات العلم، وتوجيه الخطباء بالتوعية الصحية، والاجراءات الاحترازية.





وتأتي هذه الإجراءات امتداداً لحالة الطوارئ الصحية التي أعلنتها الحكومة، الاثنين، في المناطق الخاضعة لسيطرتها، مع ارتفاع حالات الإصابة في الموجة الثانية للجائحة.



وكانت السلطة المحلية، بالمهرة، قد وجهت في وقت سابق من الأربعاء، بتقليص عدد الموظفين في الدوام الرسمي الى 30% من المستوجب حضورهم، وذلك ضمن الاحتياطات اللازمة لمواجهة وباء كورونا، فيما أعلنت كليتي التربية والعلوم التطبيقية بالمحافظة تعليق الدراسة لذات الأسباب.



وأمس الأربعاء، تم تسجيل خمس حالات مؤكدة بالفيروس في المهرة وحالتين وفاة، ليرتفع بذلك أعداد الإصابات بالفيروس في محافظة المهرة إلى 137 حالة إصابة بينها 24 حالة وفاة و 44 حالة تعافي، وفق إحصاءات وزارة الصحة.



وحتى مساء الأربعاء، بلغ إجمالي الحالات المصابة بالفيروس في مناطق الحكومة اليمنية، 3703 حالة، و800 حالة وفاة، ونحو 1577 حالة تعاف.

