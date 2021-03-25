شكرا لبحثكم عن خبر في مؤتمر صحفي : الوزير بحيبح يستعرض الجهود الإحترازية لمواجهة جائحة كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كتب /عبدالسلام هائل

تصوير / زكي اليوسفي

عقد وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور، قاسم محمد بحيبح، صباح اليوم مؤتمرا صحفيا في العاصمة عدن استعرض فيه الأوضاع الصحية في بلادنا والجهود المبذولة للوقاية من مخاطر جائحة كورونا ،واكد معالي وزير الصحة العامة والسكان إتوفر ١٦ مركزا للعزل الصحي بالمحافظات المحررة تم تجهيزها بأكثر من مائة جهاز للتنفس و بالمعدات والاجهزة اللازمة من اسطوانات الأوكسجين والأدوية ومستلزمات السلامة المهنية .

مشيرا الى الجهود المبذولة لإفتتاح أربعة مراكز أخرى في كل من عدن وحضرموت ومارب وابين و أن الوزارة قامت بتدريب الكوادر الطبيةالتي التي تقدم خدماتها للمرضى والمصابين بمختلف الامراض ومنها حالات الاصابة بكوفيد ١٩

وتطرق إلى لوضع الوبائي الراهن في البلاد بعد تزايد حالات الاصابة بفيروس كوفيد 19 والتدخلات والإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة في محابهة ألموجة الثانية .. لافتاً إلى أن عدد الحالات المسجلة يوميا يتراوح بين ٩١ و١٠٠ حالة في اليوم منها ١٠ حالات وفاة وهو رقم كبير مقارنة بما هو في المنازل ولا يبلغ عنه .

ودعا الدكتور قاسم الى تكاتف الجهدين الرسمي والشعبي والدول المانحة والمبادرات ورجال الأعمال والشباب للتعاون مع الوزارة لاحتواء هذا الوباء والمواطنين إلى العمل بمجموعة الإجراءات والتدابير الوقائية التي أعلنتها الوزارة واللجنة العليا للطوارئ .. موجهاً نداء عاجل إلى الأشقاء والاصدقاء والمنظمات والهيئات الدولية لتقديم دعم عاجل للقطاع الصحي في بلادنا خصوصا مراكز العزل ورفدها بماتحتاجه للتتمكن من اداء واجبها في مواجهة الوباء الذي بات يضغط على هذه ألمراكز بقوة.

واستعرض وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي أحمد الوليدي الإجراءات والخطط المتخذة لطلب لقاح فيروس كوفيد ١٩ والإجراءات اللازمة التي تضمن وصول ٣٦٠ الف جرعة كمرحلة اولي بنهاية الشهر الجاري والتي سيتم بها تنفيذ حملة شاملة تستهدف العاملين في الحقل الصحي اولا وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة وسيشكل اللقاح الركيزة الاولي لمجابهة مخاطر الجائحة

حضر المؤتمر وكلاء وزارة الصحة وعدد من مدراء الدوائر العامة بالوزارة .وآخرون