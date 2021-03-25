شكرا لبحثكم عن خبر الاعلان عن وفاة بن همام بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن عصر اليوم الخميس عن وفاة رئيس مركز العزل بمستشفى الجمهورية بعدن . وقالت مصادر صحية ان د/محسن بن همام توفي داخل مركز العزل بمستشفى الجمهورية متأثرا بفيروس كورونا بعد صراع معه لفترة عشر ايام . ولقد انهالت التعازي على صفحة الدكتور بن همام على الفيس بوك معبرين عن اسفهم سألين الله له الرحمه والمغفره ومثنين على دوره الصحي في إدارته لمركز العزل خلال الاشهر الماضية حتى إصابته بالفيروس ووفاته.

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