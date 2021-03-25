شاهد.. "المقاومة الوطنية" تعلن إشهار مكتبها السياسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت "المقاومة الوطنية" خلال حفل رسمي بمدينة المخا، إشهار مكتبها السياسي برئاسة طارق محمد عبدالله صالح.



وقالت في بيان إن "إشهار المكتب السياسي ضرورة وطنية فرضتها المرحلة لخدمة معركة شعبنا المصيرية، على أن يقوم المكتب بمسؤولياته الوطنية بما يحافظ على الثوابت الوطنية والقومية"، مشيرة إلى "أننا نعول على تكاتف القوى الوطنية والتنسيق بين مختلف المكونات السياسية وهو ما سيسعى إليه المكتب السياسي للمقاومة".

ودعت جميع المكونات السياسية إلى "العمل على تفكيك مفاعيل هذه الجرائم التي يرتكبها الحوثيون، بحراك سياسي يعيد الاعتبار للهوية الوطنية ويحافظ على النظام الجمهوري"، مشددة على أن "اليمن سيظل عمقا استراتيجيا لأشقائه في دول الخليج والوطن العربي، ولن يكون تابعا أو خاضعا للمد الفارسي مهما كلفنا ذلك من ثمن ومهما بلغ حجم التضحيات".