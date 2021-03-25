رئيس مجلس الشورى يعزي في وفاة الشيخ علي صالح بن شطيف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، برقية عزاء ومواساة إلى السفير خالد صالح بن شطيف وكافة آل شطيف بوفاة أخيه رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة الجوف عضو مجلس النواب السابق الشيخ علي صالح بن شطيف.



واشاد الدكتور بن دغر بمناقب الفقيد وإسهاماته الوطنية المخلصة وأدواره البرلمانية المتميزة وحضوره السياسي والإجتماعي والقبلي الدائم والشجاع، وموقفه البطولي في مواجهة المشروع الإيراني التدميري في اليمن المتمثل بمليشيات الحوثي الانقلابية.

وعبر الدكتور بن دغر، عن خالص التعازي وصادق المؤاساة لأسرة وذوي الفقيد بهذا المصاب الاليم.. مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته، ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.