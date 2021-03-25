شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء ينعي وفاة الشيخ علي صالح شطيف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

نعى رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ببالغ الحزن وعظيم المواساة، وفاة السياسي والبرلماني والهامة الوطنية الشيخ علي صالح شطيف الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل من اجل خدمة الوطن والمجتمع.



وأشاد رئيس الوزراء بمواقف الفقيد الشيخ علي صالح شطيف رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة الجوف عضو مجلس النواب السابق، واسهاماته الفاعلة في الدفاع عن الوطن في مراحل مختلفة واخرها مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.. لافتا الى تجربته المتميزة في العمل البرلماني والحزبي وما جسده من نموذج في خدمة المجتمع، وإصلاح ذات البين.

وقدم رئيس الوزراء التعازي للشعب اليمني وزملاء واسرة الفقيد وكافة آل شطيف وقبائل دهم بهذا المصاب الأليم.. سائلا الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه وكل محبيه الصبر والسلوان.