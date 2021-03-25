تأهيل كوادر صحية بمجال النظام المحدث للإنذار المبكر للأمراض في شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أختتمت في محافظة شبوة، اليوم، دورة تدريبية خاصة بالنظام المحدث للإنذار المبكر للأمراض، استمرت ثلاثة أيام بمشاركة ضباط الترصد الوبائي وفرق الاستجابة بعموم مديريات شبوة، وبتمويل من منظمة الصحة العالمية.



وشدد أمين عام المجلس المحلي في شبوة عبدربه هشله، على ضرورة تفعيل وتعزيز أنظمة الترصد الوبائي في عموم مديريات شبوة، للمساهمة بحماية محافظة شبوة من الأمراض والاوبئة .. مشيدا بجهود كتائبها البيضاء في المتابعة والرصد والتحليل للأمراض وبؤر انتشارها .. مؤكدا أهمية دورها حاليا مع تفشي الأمراض بشكل خطير .. داعيا إلى استنفار الطاقات وتسخيرها لمواجهة الأمراض والأوبئة المختلفة بما فيها كورونا.

من جانبه نوه نائب مدير مكتب الصحة في شبوة الدكتور علي الذيب وممثل منظمة الصحية العالمية الدكتور مفرج بن معروف، بالقدرات والخبرات المهنية التي تعمل بها فرق الترصد والاستجابة في شبوة .. مؤكدين أهمية العمل بالنظام المحدث للترصد والذي تبنى على مؤشراته مختلف الخطط الصحية الطارئة والأساسية لمواجهة الأمراض الوبائية والمستوطنة في شبوة.

وجرى في ختام الدورة بحضور منسق الترصد الوبائي في شبوة صالح العطل، توزيع شهادات المشاركة على المشاركين في الدورة التدريبية.