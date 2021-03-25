شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يعزي في وفاة الشيخ علي صالح شطيف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة بوفاة رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة الجوف عضو مجلس النواب السابق الشيخ علي صالح شطيف الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء.



واشار رئيس الجمهورية الى مناقب الفقيد الوطنية التي جسدها خلال مشوار حياته.. مشيداً بمواقفه المشرفة واسهاماته الفاعلة ودوره البرلماني المتميز.. مؤكداً ان رحيله تشكل خسارة كبيرة على الوطن.. معبراً عن خالص التعازي وصادق المؤاساة لأسرته وزملاءه اعضاء مجلس النواب بهذا المصاب الاليم.. مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته، ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.