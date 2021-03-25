وزارة الصحة تدعم محافظات أبين ولحج والضالع بوحدات pcr

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

دعمت وزارة الصحة والسكان، المختبرات المركزية بمحافظات أبين ولحج والضالع بوحدات البيولوجيا الجزئية pcr لفحص حالات كورونا، وذلك بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية، وإشراف وزير الصحة والسكان الدكتور قاسم بحيبح.



وشدد الدكتور بحيبح، على ضرورة الاستخدام الأمثل للأجهزة في المختبرات المركزية بما يعزز كفاءة الأداء في هذه المحافظات وتسهيل خدمات الفحوصات المختبرية فيها لاسيما مع انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وأثنى على دور الداعمين وإسهام البنك الإسلامي للتنمية من أجل تعزيز منظومة العمل الصحي في بلادنا .. داعيا الجميع إلى الإسهام الفاعل في دعم القطاع الصحي بمختلف المستلزمات.

حضر التسليم مديرا عموم مكتبي الصحة والسكان في محافظتي أبين الدكتور جمال امذيب، والضالع الدكتور محمد علي، ونائب مدير مكتب الصحة في محافظة لحج الدكتور عبدالحكيم ناجي وعدد من المختصين.