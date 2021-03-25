وزير الصحة يدعو إلى دعم قطاعات الصحة بمعدات طبية لمواجهة كورونا

دعا وزير الصحة والسكان، الدكتور قاسم بحيبح، المنظمات والجهات الداعمة، إلى دعم القطاع الصحي في اليمن بمعدات طبية لمواجهة الموجة الثانية لجائحة كورونا.



ووجه الوزير الدعوة إلى مركز الملك سلمان ومكتب الصحة العالمية في اليمن، بتوفير "أجهزة تنفس اصطناعي، ومصانع وأسطوانات أكسجين، وأدوية للعناية المركزة".



وقال إن النظام الصحي في البلاد يعاني بشده جراء الحرب والتدهور الاقتصادي، وبحاجة لدعم الأشقاء والأصدقاء.



يأتي ذلك في ظل التفشي الكبير للوباء في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.



وحتى مساء الأربعاء، بلغ إجمالي الحالات المصابة بالفيروس في مناطق الحكومة اليمنية، 3703 حالة، و800 حالة وفاة، ونحو 1577 حالة تعاف.

