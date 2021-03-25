القوات الشرعية تحرر مواقع جديدة في مديرية القبيطة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

شنّت قوات الجيش الوطني، اليوم الخميس، هجوماً معاكساً تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع في الجبهة الشرقية بمديرية القبيطة شمال محافظة لحج، وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة"إن أبطال الجيش الوطني أفشلوا هجوماً شنته مليشيا الحوثي على أحد المواقع العسكرية في جبهة القبيطة وشنّوا هجوماً معاكساً تمكنوا خلاله من تحرير تباب الكرب المطلة على منطقة المغنية بالقرب من جبل جالس الاستراتيجي".

وأضاف المصدر" أن المعارك أسفرت أيضاً عن مصرع وجرح ما لا يقل عن 15 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات، فيما استعاد أبطال الجيش عددًا من الأسلحة الخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة".