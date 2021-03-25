إجتماع في عدن يناقش الانشطة التنفيذية والتشغيلية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش إجتماع عقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات، الدكتور، عبدالناصر الوالي، التوجهات العامة لخطة الانشطة التنفيذية والتشغيلية للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية للعام الجاري.



وتطرق الإجتماع الذي ضم رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاحتماعية أحمد صالح سيف، الى واقع اداء المؤسسة ونشاطها الخدمي والتأميني وطبيعة العلاقة التشاركية مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة اضافة الى مشروع الخطة السنوية للمؤسسة للعام 2021م، وتقارير الأداء الشهري.

وفي الإجتماع، اكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات، أهمية تطوير الاداء المؤسسي المؤسسة وتعزيز مهامها القانونية لتوسيع نطاق العملية التأمينية لتشمل مختلف مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة المشاركة للمؤسسة في تنفيذ القانون .. لافتاً الى ضرورة توسيع خطة نشاط المؤسسة عبر فتح فروع جديدة في عدد من المحافظات وسرعة إعادة فتح مكتبي المؤسسة بالسفارة والقنصلية اليمنية في الرياض وجدة للتأمين على المغتربين، وتذليل الصعوبات التي تواجههم.

وشدد الدكتور الوالي، على أهمية اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد للمحافظة على صحة وسلامة المستفيذين المؤسسة ومنتسبيها، وبما يكفل استمرار تقديم خدمات المؤسسة وانتظام صرف المعاشات التقاعدية والمنافع التأمينية لمستحقيها.

من جانبه استعرض رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ما تم انجازه من مصفوفة السياسات والإجراءات التنفيذية للخطة السنوية للعام الماضي والحالي 2021م .. موكداً ان المؤسسة تعمل جاهدة على تفعيل وتطوير الأداء والنهوض بمستوى الخدمات وسرعة انجاز المعاملات وإيجاد الحلول اللازمة لكافة الصعوبات.