المواصفات والمقاييس تحتفل باليوم العربي للتقييس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أحتفلت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ، اليوم ، بالعاصمة المؤقتة عدن باليوم العربي للتقييس والذي يصادف 25 مارس من كل عام.



وفي الحفل، أكد وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول إهتمام الحكومة بتنفيذ مهام وانشطة التقييس الموكلة للهيئة كجهة وحيدة تختص بهذا النشاط المرتبط ارتباطا وثيقا بصحة وسلامة المواطنين وحماية البيئة .. مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة على المستوى الوطني بما يكفل جودة المنتجات والخدمات وتعزيز الاقتصاد الوطني وتشجيع الصناعات الوطنية ورفع القدرة التصديرية والتنافسية للمنتج المحلي وتسهيل التجارة العالمية، باعتبار المواصفات القياسية هي لغة التفاهم المشتركة بين جميع بلدان العالم.

من جانبه نوه وكيل أول محافظة عدن محمد نصر شاذلي بالدور المحوري والهام الذي تضطلع به الهيئة باعتبارها الحصن المنيع في الحفاظ على سلامة وصحة المستهلك والتي بجهودها الجبارة تجاوزنا الكثير من الاختلالات الغير مبرره من خلال الفحص والتدقيق للمواصفات والمقاييس .. مشيرا الى اهمية تكاثف الجهود والعمل كفريق واحد لمصلحة وسلامة المواطن والارتقاء به الى حياة معيشية كريمة .

بدوره، استعرض مدير عام الهيئة المهندس حديد الماس أهم الإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام الماضي 2020م .. لافتا الى ان الهيئة قد قطعت شوطا كبيرا في مجال انشطة التقييس وعملت على تطوير وتأهيل مختبرات متكاملة واضافة 62 جهاز متطور وحديث سيسهم اسهاما فعالا في الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين .

تخلل الحفل عرض فيديو تعريفي عن الهيئة والتقييس والعمل الفني للهيئة وتوزيع الشهادات والدروع التكريمية .